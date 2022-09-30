﻿Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürüldü.
Bu kapsamda, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
DİJİTAL MALZEMELER VE DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı.
Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.
Polis, ikametinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmasını sürdürüyor. (AA)
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