27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de polisevine saldırı. 1 şehit 1 yaralı. Şehidin kimliği belli oldu

Mersin'de polisevine saldırı. 1 şehit 1 yaralı. Şehidin kimliği belli oldu

Mersin'de teröristlerin polisevine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. 

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 08:19
Takip Et

Mersin'de polisevine saldırı. 1 şehit 1 yaralı. Şehidin kimliği belli oldu

Mersin'de polisevine saldırı. 1 şehit 1 yaralı. Şehidin kimliği belli oldu
+
Aa
-

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevinde dün akşam saatlerinde silahlı çatışma çıktı ve bölgede patlamalar meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada 2 polisin yaralandığı duyurulmuştu.

Olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada 1 polisin şehit olduğu bilgisini vermişti. Şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer'in, Mersin Tece Polesevi nizamiye noktasına yapılan saldırı sonucu ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

şinasi ocak
27.09.2022 09:48
seçimler yaklaştıkça sarayın bu tür entrikaları artarak devam edecek..hendekli seçimi unutmayın  
 
muhalefet adam
27.09.2022 09:12
Allah rahmet eylesin Allah bu devlete Millete Türkiye Cumhuriyetine zeval vermesin kanımın son damlasına kadar Devletimin yanındayım, ama hükümeti zerre kadar desteklemiyorum.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
1
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
2
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
3
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
5
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
6
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
7
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alacak
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alacak
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alacak
﻿6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu
﻿6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu
﻿6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu
﻿TMSF Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı
﻿TMSF Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı
﻿TMSF Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı
﻿Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi
﻿Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi
﻿Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.