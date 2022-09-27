Mersin'de polisevine saldırı. 1 şehit 1 yaralı. Şehidin kimliği belli oldu

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevinde dün akşam saatlerinde silahlı çatışma çıktı ve bölgede patlamalar meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada 2 polisin yaralandığı duyurulmuştu.

Olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada 1 polisin şehit olduğu bilgisini vermişti. Şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer'in, Mersin Tece Polesevi nizamiye noktasına yapılan saldırı sonucu ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. (AA)