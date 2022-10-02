Mersin’de polisevine yapılan saldırıya ilişkin 5 kişi tutuklandı

26 Eylül gecesi Tece Polisevi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturma ve operasyonlar sürüyor.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D., A.E., K.B., A.G. ve S.D. tutuklanırken, E.Ç. ise 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı.
Böylece dün tutuklanan M.K. ile birlikte polisevi saldırısına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 6'a çıkmış oldu.
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