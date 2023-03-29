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Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait 345 adet tarihi eser ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 345 adet tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:49
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Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait 345 adet tarihi eser ele geçirildi

Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait 345 adet tarihi eser ele geçirildi
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İHA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi Arıklı Mahallesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 şahsı tespit ederek takibe aldı.

Yapılan takip ve araştırma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliye ait araçta arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 345 adet tarihi eser ele geçirdi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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