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Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:39
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Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi

Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
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Şüphelinin yapılan ev aramasında, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 şüpheliyi tespit eden ekipler, zanlıyı takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda şüpheliye ait adresi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 40 adet sikke ve obje ele geçirildi.

Öte yandan, ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

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