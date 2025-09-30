Mersin’de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin’de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı

Mersin sahilinde sergilenen, "uçan tabut" adı verilen simge savaş uçağı, ömrünü tamamladığı için kaldırıldı.

Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen CF-104 Starfighter tipi savaş uçağı, gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması, gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer aldı.

Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranından ötürü "uçan tabut" olarak da anılan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekilerek, anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilenmesi için gönderildi.

1999 yılında TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 26 yıl boyunca Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu Sahili'nde sergilendi. Kentin simgesi haline gelen uçağın çeşitli yerlerine sık sık kuşların yuva yaptığı görüldü. Ömrünü tamamlayan uçak, vinçle kaldırıldı.

Mersin’de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı

Mersin’de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı

Mersin’de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı

Mersin’de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı

Mersin’de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı

Mersin’de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı

Son Haberler
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı