Mersin’de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı

Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen CF-104 Starfighter tipi savaş uçağı, gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması, gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer aldı.

Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranından ötürü "uçan tabut" olarak da anılan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekilerek, anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilenmesi için gönderildi.

1999 yılında TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 26 yıl boyunca Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu Sahili'nde sergilendi. Kentin simgesi haline gelen uçağın çeşitli yerlerine sık sık kuşların yuva yaptığı görüldü. Ömrünü tamamlayan uçak, vinçle kaldırıldı.