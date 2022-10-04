Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde sahte içki ve kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde, 34 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin 620 kaçak sigara, 4 litre sahte alkol, sahte içki yapımında kullanılan 27 litre etil alkol ile 3 litre aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (AA)