Mersin’de sahte ilan dolandırıcıları yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de sahte ilan dolandırıcıları yakalandı

Mersin'de internet üzerinden bazı otellerin web sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 7 kişilik suç örgütü üyelerince kentte bulunan bazı otellerin web sayfaları kopyalanarak sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 13 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 banka kartı ile 9 bin lira para ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
Sevilla'da hedef Gray
Sevilla'da hedef Gray
Babası ve ağabeyini öldürüp keyif çayı içti
Babası ve ağabeyini öldürüp keyif çayı içti
Mersin’de ticari araç dereye uçtu
Mersin’de ticari araç dereye uçtu
Kooperatif dolandırıcılığı! 48 kişi gözaltına alındı
Kooperatif dolandırıcılığı! 48 kişi gözaltına alındı
Türkiye ile Karadağ arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı
Türkiye ile Karadağ arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı