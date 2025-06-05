Mersin’de şehitlerin anısına kurban kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de şehitlerin anısına kurban kesildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her Kurban Bayramında olduğu gibi bu bayramda da vatan uğruna canını feda eden şehitler adına kurban kestirdi.

Kurban etleri, şehit ve gaziler için düzenlenen programlarda vatandaşlara ikram edilmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı aşhaneye ulaştırıldı.

Etkinlik boyunca dualar okunarak şehitlerin ruhuna hediye edildi. Hem dini hem de toplumsal dayanışmanın örneği olan bu uygulama, şehit ailelerinden ve vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Büyükşehir Belediyesi, yalnızca bayram coşkusunu değil, aynı zamanda milletin ortak değeri olan vefa duygusunu da ön planda tutarak bu anlamlı geleneği yaşatıyor. Kurban kesimiyle hem şehitlerin manevi mirası yad ediliyor hem de toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği sergileniyor.

ŞEHİTLER İÇİN KURBAN KESİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şefi Halit Şahin, kurban kesim sürecini hassasiyetle yürüttüklerinin altını çizerek, "Her Kurban Bayramında geleneksel olarak şehitlerimiz adına kurban kesiyoruz. Dualarla kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı şehit ve gaziler adına düzenlenen yemeklerde kullanılmak üzere aşhanemizde bulunan soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz" dedi.

Mersin’de şehitlerin anısına kurban kesildi

Mersin’de şehitlerin anısına kurban kesildi

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