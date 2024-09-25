Mersin’de selden kapanan yollar ulaşıma açıldı

Kaynak: İHA
Mersin’de selden kapanan yollar ulaşıma açıldı

Mersin'in Mut ilçesinde şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Şiddetli yağış sonrası ulaşıma kapanan Gökcetaş Mahalle yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde şiddetli yağışlar sonrasında ulaşıma kapanan Gökcetaş Mahalle yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı, Gökçetaş Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mut ​​​​​​​Orman İşletme Müdürlüğü ve Karaman Belediyesi'ne ait iş makineleri tarafından kapanan yollar tekrardan ulaşıma açıldı.

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Yolun açılmasıyla birlikte ekipler, dere ıslahı yaparak, köyde meydana gelen su baskınına müdahale edip önlem aldı.

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