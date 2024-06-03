Mersin'de sıcaklar bunaltınca 'bici bici' yiyerek serinlediler

Meteoroloji'nin sıcak hava uyarısında bulunduğu şehirlerden biri olan Mersin'de, sıcaklık 40 dereceye ulaştı.

Şehir merkezinde termometreler bazen 40 dereceyi gösterse de, hissedilen sıcaklığın daha da fazla olduğu ifade edildi.

Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar, park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerine sığınarak güneşten korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise, muhallebi, buz püresi, nişasta, gül suyu ve şerbetten yapılan 'bici bici' tatlısını yiyerek serinlemeye çalıştı.

Dışarıda çalışmak zorunda olan vatandaşlar ise, gölgelik alanlarda ara vererek serinlemeye çalıştı.

Sıcak hava sadece insanları değil, hayvanları da etkiledi.

Ulu Cami avlusunda yaşayan güvercinler, konulan su kaplarından içerek ya da içine girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı güvercinler ise ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti.