Mersin’de kaçakçılık yapan 3 şahıs yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de kaçakçılık yapan 3 şahıs yakalandı

Mersin'de makaron ve tütünleri kaçakçılık yoluyla piyasa süren 3 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ve Silifke ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda10 bin 800 adet kaçak makaron, 4 bin 650 sigara filtresi, 147 paket tütün kağıdı, 104 kilogram tütün, 55 sigara dolum makinesi ve 60 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 bin 660 TL. nakit paraya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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