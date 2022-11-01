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Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı

Sigorta pirimi yatırıp SGK ve İŞKUR'u dolandırarak devleti zarara uğratan 40 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:55
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Mersin'de sigorta konusunda dolandırıcılık yapan 32 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aktif olarak çalışmadan sadece sigorta pirimi yatırarak hayali şirketler üzerinden bazı kişileri sigortalı olarak gösterip Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR'u zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturmada şüphelilerin sosyal medya üzerinden ürün satışı yapan dijital platformları kullanarak iş vadinde bulundukları ve 'sigorta', 'katılım parası' adı altında para topladıkları belirlenirken, ilk tespitlere göre bu şekilde 200 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca MASAK analizleri ve alınan beyanlar neticesinde şüphelilerin yaklaşık 3,5 milyon lira değerindeki bir parayı, yüksek faiz karşılığında zor durumda olan vatandaşlara kullandırarak tefecilik yaptıkları da saptandı.
Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah 200 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri ve drone destekli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

(Kaynak: İHA)

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