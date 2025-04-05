Mersin’de silahlı gasp çetesi çökertildi! 9 gözaltı

Kaynak: İHA

Mersin'de, silahla tehdit ederek 4 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. Sorguları tamamlanan zanlılardan 7 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 4 kişiyi silah zoruyla alıkoyup gasbeden zanlılara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde tabanca, 2 şarjör, 6 fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

aw426389-02.jpg

aw426389-01.jpg

Son Haberler
Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi
Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi
'Kuzeyin Oğlu' en son ona sarılmıştı... Selim Bölükbaşı'nın paylaşımı yürekleri sızlattı!
'Kuzeyin Oğlu' en son ona sarılmıştı... Selim Bölükbaşı'nın paylaşımı yürekleri sızlattı!
Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral
Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral
Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...
Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...
Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi
Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi