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Silifke çileği için hazırlıklar başladı

Mersin'de, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileğinde yeni sezon için fideler toprakla buluşturuldu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 17:21
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Mersin'de Silifke çileği için hazırlıklar başladı

Silifke çileği için hazırlıklar başladı
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Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Silifke çileğinde ekim sezonu başladı. Üreticiler, 2019'da coğrafi işaret tescil belgesi alan meyvenin fidelerini tarlalarına ekti.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere, çilek hasadının ocakta başlayacağını dile getirdi.

Verimli bir sezon hedeflediklerini belirten Kaynar, "Bu yıl ilçe genelinde yaklaşık 16 bin dönüm arazide dikim yapılması planlanıyor. Sezon sonunda 80 bin ton çilek rekoltesi bekliyoruz. Tescilli Silifke çileği hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir marka olduğu için ekonomiye çok büyük katma değer sağlıyor." dedi.

Çileğin istihdama da önemli katkı sağladığını ifade eden Kaynar, Silifke'de yaklaşık 3 bin ailenin çilek işiyle uğraştığını, hasat sezonunda çevre illerden de işçilerin ilçeye geldiğini söyledi.

Burunucu Mahallesi'ndeki 5 dönümlük tarlasında fide ekimi yapan Ali Şahin de yeni sezondan umutlu olduklarını, ilk meyveleri ocakta toplamayı hedeflediklerini kaydetti.

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