Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, bu yıl da Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle başladı. İki gün sürecek festivalin ilk gününde Mersin sokakları, müzik, dans, grafiti, jonglörlük ve çeşitli sokak performanslarıyla renklendi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, renkli etkinliklerle başladı. Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek festivalin ilk günü, birbirinden farklı sokak performanslarına ev sahipliği yaptı. Festivalin açılış törenine, Yenişehir Belediye Başkanvekili Çağdaş Dutlu, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Rotary 2430. Bölge Guvernörü Can Çığırgan, Mersin Rotary Kulübü Başkanı Reşit Can, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İNSANLA BÜYÜYEN BİR KENT"

Belediye Başkanvekili Çağdaş Dutlu, "Sizleri Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.7. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl da festivalimizi Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu güzel ortaklık, kente değer katmak isteyen kurumların el ele verince neler başarabileceğinin en güzel örneği. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit’in de özellikle vurguladığı gibi, Yenişehir sadece altyapıyla değil, aynı zamanda eğitimle, kültürle, sanatla, insanla büyüyen bir kent. Bugün burada bu vizyonun somut bir yansımasını görüyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak sanatı salonlarda da yaşatıyor, bugün olduğu gibi sokağa da taşıyoruz. Çünkü sanat, herkes içindir; kent yaşamının da doğal bir parçası olmalıdır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Kushimoto Sokağı açık hava sahnesine dönüştü. Gün boyunca farklı noktalarda müzik dinletileri, dans gösterileri, grafiti çalışmaları, jonglör ve performans sanatları yer aldı. Yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken etkinliklerde, Mersinliler hem sanatın sokakla buluşmasına tanıklık etti hem de keyifli vakit geçirdi.

7'nci Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, pazar günü de birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.