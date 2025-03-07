Mersin'de sokak ortasında dehşet! Boynundan bıçaklandı

Olay, dün 23.00 sıralarında Mersin Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre K.S., kız arkadaşını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü H.Ç.'yi buluşmak için çağırdı. Yanına 4 arkadaşını alan H.Ç., K.S.'nin bulunduğu yere gitti.

K.S.'nin yanındaki arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada K.S.'nin arkadaşlarından A.K., H.Ç.'yi boynundan bıçakladı.

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Yaralanan H.Ç. yere yığılırken, taraflar koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralı H.Ç., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K., K.S. ile 1 şüpheli gözaltına alınırken, bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.