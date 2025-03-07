Mersin'de sokak ortasında dehşet! Boynundan bıçaklandı

Kaynak: DHA
Mersin'de sokak ortasında dehşet! Boynundan bıçaklandı

Mersin'de iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada H.Ç boynundan yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Mersin Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre K.S., kız arkadaşını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü H.Ç.'yi buluşmak için çağırdı. Yanına 4 arkadaşını alan H.Ç., K.S.'nin bulunduğu yere gitti.

K.S.'nin yanındaki arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada K.S.'nin arkadaşlarından A.K., H.Ç.'yi boynundan bıçakladı.

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Yaralanan H.Ç. yere yığılırken, taraflar koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralı H.Ç., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K., K.S. ile 1 şüpheli gözaltına alınırken, bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de sokak ortasında dehşet! Boynundan bıçaklandı

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