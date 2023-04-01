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Mersin'de su faturaları yapılandırılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’ hakkındaki kanun kapsamında, su borcu bulunan abonelerin borçlarının da yeniden yapılandırılacağı bildirildi. Aboneler son ödeme tarihi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan borçlarını yapılandırabilmek için, en geç 31 Mayıs 2023’e kadar başvuru yapabilecek.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:28
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Mersin'de su faturaları yapılandırılacak

Mersin'de su faturaları yapılandırılacak
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ANKA'da yer alan habere göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’ hakkındaki kanun kapsamında, su borcu bulunan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılacağı bildirildi.

MESKİ’den yapılan açıklamada, 9 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Kanun kapsamında aboneler, son ödeme tarihi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan  borçlarını yapılandırabilecek. Abonelere su borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık getiren bu düzenlemede, 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atıksu gecikme zamları ve faizleri yerine, Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacağı kaydedildi.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen aboneler için açıklanan koşullar ise şu şekilde:

1. Peşin ödemede, gecikme tutarı üzerinden yüzde 90 indirim sağlanacak.

2. 12, 18, 24 36 ve 48 taksitli ödemelerde, taksit oranına göre belirlenen indirim katsayısı ile yapılandırma yapılması gibi imkânlar getirildi.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen aboneler, en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar MESKİ Genel Müdürlüğü şubeleri, e-Devlet veya meski.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecek.

 

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