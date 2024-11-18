Mersin'de suçla mücadele hız kesmeden sürüyor

Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen güvenlik operasyonları çerçevesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam bin 121 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 168 kişi gözaltına alındı ve 18 şüpheli tutuklandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, konu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, emniyet ve jandarma ekiplerinin sıkı bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

11-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, dolandırıcılık, cinayet, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan yaklaşık 570 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi. Vali Pehlivan, bu süreçte trafik denetimlerinin de sürdürüldüğünü, 64 bin 529 aracın kontrol edildiğini ve 522 aracın trafikten men edildiğini vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda ise 143 narkotik olayı yaşandığı, bu olaylar sonucunda 168 kişinin işlem gördüğü ve 18 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Vali Pehlivan, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamındaki 635 anneye bilgi verildiğini ve 'Narko-yetişkin' programı ile 214 kişiye eğitimler düzenlendiğini ifade etti. Mersin'deki güvenliği sağlamak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin ortak çalışmalarına devam edeceği belirtildi.