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Tarihi eser satmak için müşteri arayan şüphelinin evinden çıkanlar şoke etti

Mersin'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 103 sikke ve 11 obje ele geçirildi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 13:29
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Mersin'de tarihi eser satmak için müşteri arayan şüphelinin evinden çıkanlar şoke etti

Tarihi eser satmak için müşteri arayan şüphelinin evinden çıkanlar şoke etti
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AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mezitli ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adresi tespit edilen şüpheli, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 sikke, 1 heykel, 4 yüzük, 4 kolye, 2 kemer ile 10 kilo 200 gram "balina kusmuğu" olarak bilinen ambergris ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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