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Mersin'de hayvancılığa destek sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince girdi maliyetlerinin artması nedeniyle zor günler yaşayan hayvancılık ve tarım sektörüne desteğin devam ettiği bildirildi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:44
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Mersin'de tarım ve hayvancılığa destek sürüyor

Mersin'de hayvancılığa destek sürüyor
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İHA'nın haberine göre; Hazır yeme olan bağlılığı minimum seviyeye çekebilmek için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çalışma çerçevesinde, proje ortağı olan Tarsus Süt Üretici Birliği’ne kayıtlı 79 üreticiye, yüzde 50 hibeli toplam 7 ton kaba yem tohumu dağıtıldı. Kentin her noktasındaki hayvan üreticilerine yem tohumunu dağıttıklarını, böylece süt kalitesini arttırmış olacaklarını ifade eden Tarımsal Hizmetler Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, “2020 yılında da Tarsuslu 65 üreticiye toplamda 4 ton bu yemlerden teslim etmiştik. Gayet verimli ve başarılı bir proje olması sebebiyle, üreticilerin artan talepleri doğrultusunda bu yıl da 79 üreticimize, toplamda 7 ton kaba yem dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

MAALİYETLERİ DÜŞÜRECEK UYGULAMA
Tarsus Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, 79 üreticiye dağıtılan yüzde 50 hibeli yem tohumunun dağıtımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Uyan da tohum projesinin oldukça önemli olduğunu kaydederek, “Hayvancılık adına çok önemli, çok verimli, sizlerin de işinizi kolaylaştıracak ve maliyetleri düşürecek bir uygulama. Vahap Seçer Başkanımız öncülüğünde bugüne kadar kırsal mahallelerimize gerek hayvancılık, gerekse de tarımın her türünde yapılan projeler artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

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