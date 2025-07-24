Mersin'de tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü!

Olay, sabah saatlerinde Mersin Mut ilçesi Deveci Mahallesi Yıldız Sokak'taki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen A.D., annesi Belkıs Durmuş ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce A.D., annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Belkıs Durmuş'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan A.D. ise emniyete götürüldü.

Belkıs Durmuş'un eşinden bir süredir ayrı olduğu ve oğluyla birlikte yaşadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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