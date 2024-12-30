Mersin'de tefeci operasyonu: 3 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin'de tefeci operasyonu: 3 kişi yakalandı

Mersin’de haksız kazanç yaparak yüksek faizle para vererek senet imzalattığı iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 milyon lira değerinde senet, borç defteri bir tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus'ta 4 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla, ihtiyaç sahiplerine yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığı ve bu yolla vatandaşları mağdur ettiği tespit etti.

Mersin'de tefeci operasyonu: 3 kişi yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler A.T., F.T., İ.T. ve A.B. yakalandı. Aramalarda 22 adet 3 milyon 50 bin TL değerinde senet, 26 boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ile 15 bin TL nakit paraya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.T., F.T., İ.T. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. A.B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mersin'de tefeci operasyonu: 3 kişi yakalandı

Mersin'de tefeci operasyonu: 3 kişi yakalandı

Mersin'de tefeci operasyonu: 3 kişi yakalandı

Mersin'de tefeci operasyonu: 3 kişi yakalandı

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