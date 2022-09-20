Mersin'de tefecilik operasyonu: 16 zanlı yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 40 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 17 zanlının kimliği tespit edildi.

Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda, adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Dron ile havadan denetimin de yapıldığı operasyonda, H.E, I.E, F.E, R.E, L.E, F.E, S.Ş, O.O, H.P, M.Ö, E.Ö, M.O, N.U, M.Ö, S.K. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde, 23 tapu, 33 senet, 19 kimlik fotokopisi ve çek ele geçirildi.

Polis, ikametinde bulunamayan şüpheli A.E'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)