Mersin'de tekstil deposunun kundaklanması güvenlik kamerasında

Görüntüde depoyu ateşe verdikten sonra motosikletle kaçan zanlının eldivenlerinin tutuşması da yer aldı.
Çilek Mahallesi'nde 2 katlı binanın alt katındaki N.Ş'ye ait tekstil deposunda dün yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Deponun güvenlik kamerasının kaydını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin binayı ateşe verdikten sonra motosikletle kaçtığını belirledi.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kamera kaydında, zanlının elindeki yanıcı maddeyi deponun önündeki malzemelere döktükten sonra ateşe verdiği, motosikletle bölgeden uzaklaşırken de eldivenlerinin tutuştuğu görülüyor.