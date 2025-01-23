Mersin'de TIR'da 43 kilo metamfetamin ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mersin’de polis, otoyol kontrol noktasında durdurduğu bir TIR’da yapılan aramada, özel düzeneklerle gizlenmiş 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığ koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

mersinde-tirda-43-kilo-metamfetamin-ele-gecirildi-yenicag-2.jpg

Teknik ve fiziki çalışma sonucunda tespit edilen TIR, otoyol kontrol noktasında durduruldu.

mersinde-tirda-43-kilo-metamfetamin-ele-gecirildi-yenicag-1.jpg

TIR'ın çekici ve dorsesine narkotik köpeği Tokyo'nun da kullanıldığı aramada, özel düzeneklerle çeşitli gizlenmiş 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polisin silah çekip kovaladığı uyuşturucu satıcısı yorulunca yakalandıPolisin silah çekip kovaladığı uyuşturucu satıcısı yorulunca yakalandı

mersinde-tirda-43-kilo-metamfetamin-ele-gecirildi-yenicag-3.jpg

Olayla ilgili S.A. ve H.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

mersinde-tirda-43-kilo-metamfetamin-ele-gecirildi-yenicag-4.jpg

Kapıkule'den giriş yapan iki TIR'da 30 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildiKapıkule'den giriş yapan iki TIR'da 30 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Son Haberler
Zeytinyağı diye bize neler yemişsiniz neler. Vay sahtekarlar vay
Zeytinyağı diye bize neler yemişsiniz neler. Vay sahtekarlar vay
Solskjaer'in istediği Manchester Unitedlı
Solskjaer'in istediği Manchester Unitedlı
Sahte kadın hakimden ‘davayı kazandırırız’ vurgunu
Ankara’da sahte hakim ve arkadaşı yakalandı!
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Mevcut iktidar ülkeyi artık yönetemiyor
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Mevcut iktidar ülkeyi artık yönetemiyor
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas Türkiye'ye geliyor
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas Türkiye'ye geliyor