Mersin'de TIR'da 43 kilo metamfetamin ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığ koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki çalışma sonucunda tespit edilen TIR, otoyol kontrol noktasında durduruldu.
TIR'ın çekici ve dorsesine narkotik köpeği Tokyo'nun da kullanıldığı aramada, özel düzeneklerle çeşitli gizlenmiş 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polisin silah çekip kovaladığı uyuşturucu satıcısı yorulunca yakalandı
Olayla ilgili S.A. ve H.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.
Kapıkule'den giriş yapan iki TIR'da 30 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi