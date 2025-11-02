İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen hassas, titiz ve takipli çalışmalar neticesinde 48 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan A.K.M., 41 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan F.G., 31 yıl hapis cezasıyla aranan T.Ö., 29 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan E.G. ve 18 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.D.Ö. isimli 5 şahıs yakalandı. Mersin’imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.

Bozyazı, Silifke ve Mezitli ilçelerinde yakalanan hükümlülerin emniyet ve adliyede yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.