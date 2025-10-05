Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.'nin (32) kullandığı 33 AUJ 226 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ethem Dilek'e (71) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dilek ile sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ethem Dilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü F.C.'nin tedavisi ise devam ediyor.

