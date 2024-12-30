Mersin’de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: DHA
Mersin’de trafik kazası: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Akgedik Mahallesi'nde M.I.'nın kullandığı 31 R 5287 çekici plakalı tır, önünde ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen bir başka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle zarar gören çekici içerisinde sıkışan sürücü M.I., ihbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

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