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Mersin'de uyuşturucu madde satan 3 kişi yakalandı

Mersin'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 250 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 12:19
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Mersin'de uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara operasyon: 3 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu madde satan 3 kişi yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mut ilçesi Narlıdere Mahallesinde 3 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 250 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısları işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.


(Kaynak: İHA)

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