Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Mersin'de uyuşturucu operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 2'si uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Anamur ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde kullanan ve satan bazı şüpheliler belirlendi.

Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda metamfetamin, skunk, esrar, uyuşturucu hap, 2 adet tabanca ve suçtan elde edilen yaklaşık 20 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınıp ilçe emniyete götürülerek ifadesi alınan şüphelilerden birine uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. Diğer 3 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.E. ve H.İ.D. tutuklandı. Diğer şüpheli Y.V.Z.ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest kaldı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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