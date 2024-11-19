Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Tarsus, Toroslar, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde yapılan aramada 3 kilo 28 gram kubar esrar, 703 gram metamfetamin, 525 gram bonzai, 83 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı serbest kaldı.

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