Mersin’de uyuşturucu operasyonu. 4 gözaltı

Kaynak: DHA
Mersin’de uyuşturucu operasyonu. 4 gözaltı

Mersin’de valizlerle şehre 47 kilo 280 gram metamfetamin getiren 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

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Yaşanan olay sonrası harekete geçen ekipler inceleme başlattı. Narkotik ve istihbarat ekiplerin gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından 4 kişinin kimlik bilgileri ortaya çıktı. Şüpheli kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de bulunduğu baskında valizlerde 46 paket halinde 47 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

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