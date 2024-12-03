Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı var

Mersin'de jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Gülnar, Aydıncık ve Toroslar ilçeleri sınırlarında bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelileri takibe aldı. Belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda 950 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 880 gram metamfetamin, 487 gram eroin, 41 gram uç, 194 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı var

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı var

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