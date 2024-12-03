Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar, Aydıncık ve Toroslar ilçelerinde 8 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı.

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Adreslerde yapılan aramalarda 950 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 880 gram metamfetamin, 487 gram eroin, 41 gram uç, 194 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 5 adet cep telefonuna el konuldu.

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Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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