Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar, Aydıncık ve Toroslar ilçelerinde 8 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 950 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 880 gram metamfetamin, 487 gram eroin, 41 gram uç, 194 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 5 adet cep telefonuna el konuldu.

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Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.