Mersin'de Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda 31 şüpheli ile bir çok adres belirlendi. Adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bin 62 adet sentetik ecza, 1 kilo 200 gram skunk, 790 gram metilfenatilamin, 479 gram bonzai ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, kokain, uyuşturucu haplar, 5 adet hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda aseton, ruhsatsız tabancalar, av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 656 bin TL, 3 bin 860 dolar ve 550 euro ele geçirildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 16'sı tutukladı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.