Mersin’de uyuşturucu operasyonuna 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Mersin’de uyuşturucu operasyonuna 1 kişi tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince savcılık koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda M.G. ve yanındaki 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada 2 hassas terazi, 21 parça halinde 2 kilo 221 gram esrar ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden madde kullanan 2'si hakkında TCK 191'den işlem yapıldı, M.G. ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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