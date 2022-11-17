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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 09:41
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.F, Y.E, İ.K, M.K, E.K. ve M.Ü. gözaltına alındı.

Adreslerde 5 kilo 60 gram esrar, 276 gram skunk, 16,22 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 66 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 tüfek ve 55 kartuş, 11 tabanca fişeği, 4 çalıntı cep telefonu ve 4 bin 15 lira ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. (AA)

 

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