Mersin’de yangın faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Mersin’de yangın faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin’de 6 katlı bir binanın 3’üncü katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Alevlerin sardığı daireye müdahale eden itfaiye ekipleri 2’si çocuk 3 kişiyi kurtardı. Tedavi için hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yangın, gece yarısı merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 4314 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi

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Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 3. katta çıkan yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler daireyi sararken çevre sakinleri evde bulunan 2'si çocuk 3 kişiyi kurtardı.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde alzaymır hastalığı olan A.D. ise bilinci kapalı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Polis olay yerinde inceleme yaparken yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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