Mersin’de yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Mersin’de bir dairede elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangın çıktı. Dumanlar biranda etrafa yayılarak tüm binayı sardı. Binanın üst katında mahsur kalanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, merkez Akdeniz ilçesinde bağlı Hal Mahallesi 6061 Sokak'taki 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

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Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı birinci kattaki dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm binayı dumanlar sardı. Komşular ve çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaşırken, üst katlarda yaşayan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı, balkon ve dama çıktı.

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Ekipler yangına müdahale ederken mahsur kaldığı için balkona çıkan yaşlı kadın itfaiye erleri tarafından sırtta aşağıya indirildi.

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Dama çıkan diğer vatandaşlar da itfaiye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta kontrolleri yapılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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