Mersin'de yangınlarla mücadele toplantısı

İlçede orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı Kaymakam vekili İsa Uğur başkanlığında Mut Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya mahalle muhtarlarının yanı sıra, orman, emniyet, jandarma, ilçe tarım ve diğer ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riski doğrultusunda, yangınların önlenmesi, erken müdahale yöntemleri ve muhtarların bu süreçteki sorumlulukları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Kaymakam vekili İsa Uğur toplantıda yaptığı konuşmada, orman yangınlarıyla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.

Muhtarların mahallelerinde alacakları önleyici tedbirlerin yangın riskini azaltmada belirleyici olacağını hatırlatan Uğur, bu süreçte herkesin duyarlı olmasını istedi.