Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimliği belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

826 MİLYON758 BİN 683 TL'LİK İŞLEM

Baskında yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Dijital cihazlarda yapılan incelemelerde, şüphelilerin bağlantılı olduğu 826 milyon 758 bin 683 TL tutarında işlem hacmi belirlendi.

13 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 16 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.