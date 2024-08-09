Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: DHA
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'de düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve nakit para ele geçirilirken, yasa dışı bahis ile 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde, suç işlemek için örgüt kurmak, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal edip haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve bunlara ait 9 şarjör ile birlikte toplam 369 fişek, belirtilen suçlarda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile 45 bin dolar ve 26 bin 650 lira nakit ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişinin yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi.

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