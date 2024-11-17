Mersin'de Yıldırım Düşmesi Panik Yarattı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından meydana gelen yıldırım düşmesi, 13 katlı bir binaya isabet etti. O anlar, bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı ve izleyenlerde korku dolu anlar yaşattı. Meteorolojinin Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yağışlı hava uyarısı yaptığı günlerde, Mersin'de etkili olan yağmur, akşam saatlerine kadar sürdü. Yağmurla birlikte yaşanan yıldırım düşmeleri, bölgede can ve mal güvenliğini tehdit eden olaylara neden oldu. Bu olayda, yıldırım düşmesinin ardından binadan kopan taş parçaları, park halindeki iki araca ve bir kafeye zarar verdi. Olayın ardından bölgedeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, kafenin güvenlik kamerası görüntüleri, yıldırım düşmesi sırasında ortaya çıkan ışık ve sonrasında kafenin önündeki masaların üzerine düşen taşların görüntülerini kaydetti. Yetkililer, hava koşullarına dikkat edilmesi ve güvenli alanlarda kalınması yönünde uyarılarda bulunuyor.