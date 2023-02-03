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Mahalleyi domuzlar bastı

Mersin'in Silifke ilçesinde doğada yiyecek bulamayan domuzlar, mahalleye indi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:21
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Mersinde yiyecek bulamayan domuzlar mahalleye indi

Mahalleyi domuzlar bastı
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İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'nde yaklaşık 10 domuz caddelerde gezerken görüldü. Yiyecek bulamadıkları için ekili alanlara giren domuzlar, bir süre gezdikten sonra yeniden doğal ortamına kaçtı.

Bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, cep telefonlarıyla toplu geçişlerini kaydetti.

İlçede güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ayhan," Akşam saat 21.30 sıralarında aracımla TOKİ konutlarından aşağı doğru inerken, domuz sürüsünün geçişini gördüm.

İlk olarak ekin tarlasına girdiler. Domuzlar daha sonra mezarlığın duvarından atlayarak gözden kayboldular" dedi. (AA)

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