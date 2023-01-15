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Yol ortasında silahlı kavga

Mersin'de yol ortasında çıkan silahlı kavgada, aracından inen bir kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:31
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Mersin'de yol ortasında silahlı kavga çıktı

Yol ortasında silahlı kavga
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İHA

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde aracıyla seyreden Ramazan Ballı, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu kişilerle karşılaştı. Aracından inerek şahıslarla tartışan Ballı, yol ortasında tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ramazan Ballı, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, saldırganlardan biri bölgedeki trafik polisi tarafından yakalanırken, diğeri kaçmayı başardı. Ağır yaralanan Ballı, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, vatandaşlar tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, saldırı yapılan aracın arkasında yerde yatan yaralı bir şahsın olduğu, o esnada şiddetli bir silah sesinin daha geldiği görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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amed
14.01.2023 23:15
ruslar ırkçılık yapıyor demiştiniz.siz kendi halkınıza ırkçılık yapıyorsunuz.kimler mitingi yapıyor bile yazmıyorsunuz.başkan SELAHATTİN DEMİRTAŞ  
 
cok gerekli
14.01.2023 20:44
"Kartal'da yapilacak bir miting". Hmmmm, kimler acaba?  
 
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