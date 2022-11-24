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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi. 8 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan Mut-Silifke kara yolu otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:37
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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi. 8 yaralı

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi. 8 yaralı
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Konya'dan Diyarbakır'a giden Aziz Güler idaresindeki 42 RH 300 plakalı yolcu otobüsü, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan Mut-Silifke kara yolunun Karadiken mevkisinde kontrolden çıktı.

Otobüsün yan yattığı kazada 8 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Mut ile Silifke Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl de olayla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan Mut-Silifke kara yolu otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. (AA)

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