Mersin'de zihinsel engelli kadının midesinden çıkanlar doktorları şoke etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin'de zihinsel engelli kadının midesinden çıkanlar doktorları şoke etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki zihinsel engelli A.K.'nin midesinden yaklaşık 1 kilogram ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye ve toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

Erdemli Devlet Hastanesi'ne başvuran A.K.'nin yapılan tetkiklerinde, midesinde birçok metal cisim olduğu belirlendi. Bunun üzerine genel cerrahi uzmanı Dr. Can Terzier ve ekibi tarafından acil olarak ameliyata alınan hastanın midesinden, toplamda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında çeşitli metal cisimler çıkarıldı. Ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlandığını ve hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu belirten Dr. Terzier, A.K.'nin serviste takibine devam edildiğini söyledi.

Dr. Terzier, zihinsel engelli bireylerin sağlık ve güvenliği konusunda ailelerin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerek, “Zihinsel engelli hastalar, bu tür durumlarla karşılaşmamak için asla yalnız bırakılmamalı. Hasta yakınlarının daha hassas ve özenli davranmaları çok önemli” ifadelerini kullandı.

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