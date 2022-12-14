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Mersin'deki cümbür cemaat kavgada 2 tutuklama kararı

Mersin'de, bazı kişilerin darbedildiği ve araçların hasar gördüğü iki grup arasındaki kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:22
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Mersin'deki cümbür cemaat kavgada 2 tutuklama kararı

Mersin'deki cümbür cemaat kavgada 2 tutuklama kararı
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AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'nda iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada, taraflardan bazıları darbedildi, bazı araçlarda da hasar oluştu.

İhbar üzerine harekete geçen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından 3 araçla kaçan 13 zanlıyı yakaladı.

Araçlarda ve şüphelilerin adreslerinde, 4 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve çok sayıda şarjör ile fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A. ve F.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların sokaktaki kavgası ve polis ekiplerinin kovalamaca sonucu bazı şüphelileri yakalaması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

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