Mersin’deki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri evlerinde de takip ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri, yıl boyunca gerçekleştirdiği veli ziyaretlerini bu yılda da sürdürüyor. Yapılan ziyaretlerde çocukların çalışmaları ve aile ortamı gözlemlenirken, dersler ve genel durum hakkında ailelere bilgiler aktarılıyor.

Rehber ve alanında uzman öğretmenler eşliğinde yapılan ziyaretlerde, çocukların çalışma ve aile ortamı gözlemlenirken, öğrencilerin ders ve genel durumu hakkında ailelere bilgi aktarılıyor. Çocuklarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olan aileler, hem gösterilen ilgi ve özenden hem de çocuklarının yakından takip edilmesinden son derece memnun olduklarını ifade ederek, yapılan bu ziyaretleri oldukça faydalı buluyor.

"AİLENİN İŞ BİRLİĞİNDE BU SÜRECİ DAHA VERİMLİ GEÇİRİYORUZ"

Kazanlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde görev yapan Rehber Öğretmen Canan Yıldırım, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak alanında uzman öğretmenler eşliğinde LGS sınavına hazırlanan öğrencilere yardımcı olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin farklı tip soru seçeneklerini görmeleri için, 6 branşta soru bankası dağıtıyoruz. Bu da daha fazla soru çözmelerine yardımcı oluyor. Öğretmenlerimiz yine konu bitiminde dağıtılan yaprak testler ile soru çözüyor ve konunun daha da pekişmesini sağlıyor. Yıl boyunca toplamda 20 adet yapacağımız denelerimizin birkaçını gerçekleştirdik. Bu deneme sınavları gerçek sınav modunda yapılarak; öğrencilerimize optik kodlama, zaman yönetimi, sınav esnasında stres ve kaygı yönetimini nasıl başarmaları gerektiğini detaylı olarak anlatıyoruz. Aynı zamanda konu analizleri ile birlikte çocuklarımızın birebir ya da grup etütlerini belirleyerek, derslerine destekte bulunuyoruz" dedi.

Öğrencilerin öğle arasında okuldan geldikten sonra derslerine daha odaklı bir şekilde çalışmaları için öğle yemeklerinin de karşılandığını aktaran Yıldırım, belirli periyotlarda veli ziyaretleri ve veli toplantıları gerçekleştirdiklerini aktardı. Veli toplantısı ve veli ziyaretleri ile aile iş birliğinde bu süreci daha verimli geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, "Bu ziyaretlerimizden bir tanesi de öğrencimiz Liven'in evine oldu. Bu süreçte Liven'in çalışma ortamına baktık, tüm branş öğretmenlerimizle birlikte öğrencimizin durumu hakkında aileye detaylı bilgi verdik. Veli ziyaretleri bizim için çok önemli. Öğrencimizi bu şekilde aktif olarak takip edebiliyoruz. Öğrencilerimize yönelik farklı motivasyon çalışmaları da yapıyoruz. Bilgi yarışmaları, sinema etkinlikleri, MERCAN gezileri gibi etkinlikler düzenliyoruz. Kısacası öğrencilerimizle birlikte bu süreci hep birlikte geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"EV ZİYARETLERİNİN YAPILMASI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Kazanlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinden faydalanan Liven Suner'in annesi Çiğdem Suner, kurs merkezini tercih etmesinin başlıca sebeplerinden bir tanesinin eve yakın olması olduğunu ve Liven'den önce ablası Yağmur'un da buradan faydalandığını ve gösterdiği başarıdan çok memnun kaldıklarını ifade etti. Öğretmenlerin oldukça ilgili olduğunu söyleyen anne Suner, "Çocuklarımız hiç çekinmeden, takıldıkları yerleri rahatça sorabiliyorlar. Liven 7. sınıftan beri kurstan faydalanıyor ve aktif bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Ben ev ziyaretlerinden dolayı çok mutluyum. Çünkü öğretmenler öğrencileriyle birebir ilgili. Çocuğum kursa gitmediği zaman beni arayıp, bilgim olup olmadığını soruyorlar. Burada bir aile ortamında gibiyiz" diye konuştu.

LGS sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencisi Liven Suner de kurs merkezindeki öğretmenlerin yakınlığını çok sevdiğini söyleyerek, "Okulda anlamadığım konuları burada anlayabiliyorum. Büyükşehir, test kitapları da dağıtıyor ve diğer yayınlara göre daha çok işime yarıyor ve yeni nesil sorular yer alıyor. LGS'ye daha iyi hazırlanabiliyorum. Her dersin soru bankası veriliyor ve her ay bir deneme oluyoruz. Bu denemelerle sıralamamı daha çok öne alabiliyorum. Öğretmenlerimiz bizlere sevgiyle yaklaşıyorlar ve büyük bir hevesle ders anlatıyorlar. Ev ziyaretlerinde de öğretmenlerim çalışma ortamımı görüyorlar ve nasıl ders çalıştığımı bilebiliyorlar" dedi.